Senegal Büyükelçisi Kayserispor Kulübüne Ziyaret Gerçekleştirdi

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Kayserispor Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında büyükelçilik başkatibi Mbaye Diagne de hazır bulundu. Misafirler, Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman ve Senegalli futbolcu Mame Thiam tarafından karşılandı. Ziyaretin anısına Thiam'ın forması hediye edildi.

Senegal'in Ankara Büyükelçisi Cheikh Gueye, Kayserispor Kulübüne ziyaret gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların tesislerine gelen Gueye'ye ziyaretinde büyükelçilik başkatibi Mbaye Diagne de eşlik etti.

Misafirleri Kayserispor Futbol Direktörü Murat Duman ile sarı-kırmızılı ekibin Senegalli futbolcusu Mame Thiam karşıladı.

Tesis ve kent hakkında bilgi alan Gueye ve Diagne'ye ziyaretin anısına Thiam'ın forması hediye edildi.