Sen neymişsin Doğukan! 14 dakikada Litvanya'yı sahadan sildi - Haberler

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Sen neymişsin Doğukan! 14 dakikada Litvanya'yı sahadan sildi

Haberler.com - Spor
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A Milli Takım, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında Litvanya ile deplasmanda karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 14 dakikasında Doğukan Sinik şov yaparken, attığı iki golle Litvanya karşısında Ay-Yıldızlılara 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

Türkiye ile Litvanya, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında LFF Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan Milliler'de Antalyasporlu Doğukan Sinik adeta şov yaptı.

MİLLİ FORMAYLA İLK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında rakiplerini geçerek ceza sahasına giren ve kaleci Setkus'u avlayan Doğukan, A Milli Takım'da ilk golünü attı.

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

KALECİYİ GEÇİP TOPU AĞLARA GÖNDERDİ

Etkili oyununu sürdüren 23 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada ise Halil Dervişoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde kaleciyi geçerek enfes bir gol daha attı. Doğukan Sinik'in bu golleri sosyal medyada gündeme otururken, futbolseverler genç yıldızdan övgüyle bahsetti.

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Sen neymişsin Doğukan! Litvanya maçında 14 dakikada yaptıklarıyla ağızları açık bıraktıGörüntü: TRT 1

Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı Doğukan Sinik Litvanya Spor Haberler

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