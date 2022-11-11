Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı

Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Belhanda, Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolseverler pozisyonda Belhanda'nın hareketinden önce Aksoy'un faul yaptığını belirterek kırmızı kartı haksız buldu.