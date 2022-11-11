Sen ne yaptın Belhanda! Rakibini yere yapıştırdığı pozisyonda herkes aynı detaya takıldı
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Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor ile Alanyaspor golsüz berabere kaldı. Karşılaşmada Belhanda, Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı. Futbolseverler pozisyonda Belhanda'nın hareketinden önce Aksoy'un faul yaptığını belirterek kırmızı kartı haksız buldu.
Alanyaspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'in 14. haftasında Kırbıyık Holding Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Golsüz berabere biten mücadelede Belhanda'nın gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu.
TARTIŞMALI KART
Karşılaşmanın 44. dakikasında Younes Belhanda, Alanyasporlu Fatih Aksoy'a yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrası futbolseverler Aksoy'un kırmızı kart öncesinde Belhanda'ya faul yaptığını belirtirken kırmızı kartı haksız buldu.
ADANA DEMİRSPOR YENİLMİYOR
Alanyaspor ile golsüz berabere kalan Adana Demirspor yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Mavi Şimşekler oynadığı son 5 maçta ise 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.