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Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Spor Haberleri

Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla büyüledi. Nokta atışı pasları ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan genç yıldızın, o anlara ait videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılarla çıktığı ilk antrenmanda döktürdü. Kendinden emin tavırlarıyla idmana damga vuran genç yıldızın görüntüleri sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.

OYUN GÖRÜŞÜYLE BÜYÜLEDİ

Arda Güler, Real Madrid ile çıktığı ilk antrenmanda oyun görüşü ve nokta atışı paslarıyla kendine hayran bıraktı. Oldukça özgüvenli olduğu görülen 18 yaşındaki futbolcu, idman sırasında Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den sık sık talimat aldı.

TATİLİNİ YARIDA KESTİ

Arda Güler kendisine izin verilmesine rağmen tatilini yarıda keserek Real Madrid'in ilk kamp gününde takıma katıldı. Milli futbolcu, eflatun-beyazlılarla kampın 2. ayağında ABD'ye gidecek.

Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

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Yorumlar (19)

DOĞAN KEMER :

Allah nazardan korusun

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sales Goods:

Sabaha arda akşam arda

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rap düelloları:

İki şeyde çok üstünüz; bir kişiyi abartılı şekilde yüceltmede ve yerin dibine sokmada...

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