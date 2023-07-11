Sen ne yaptın Arda! Real Madrid antrenmanında herkesin ağzını açık bıraktı

Real Madrid ile ilk antrenmanına çıkan Arda Güler, performansıyla büyüledi. Nokta atışı pasları ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan genç yıldızın, o anlara ait videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.