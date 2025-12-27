Haberler

Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serie A 17. hafta maçında Cagliari, Torino'yu Semih Kılıçsoy'un attığı golle 2-1 yendi. Beşiktaş'ın Cagliari'ye kiraladığı milli futbolcu Semih Kılıçsoy, son iki maçta iki kez ağları havalandırdı. Maçın adamı seçilen Semih için, "İmparator Semih ne gol attı öyle" ve "Sen delisin kardeşim!" paylaşımları yapıldı.

Serie A 17. hafta maçında Torino ile Cagliari karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cagliari, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SEMİH KILIÇSOY'DAN

Torino, 28. dakikada Vlasic'in attığı golle öne geçti. Konuk ekip Cagliari, 45. dakikada Prati'nin attığı golle maça denge getirdi. Cagliari forması giyen milli golcü Semih Kılıçsoy, 66. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topta rakiplerini tek tek çalımlayarak rakip ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. 20 yaşındaki futbolcu, sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara yolladı ve takımına galibiyeti getirdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GOL

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy, Pisa maçının ardından bu maçta da ağları sarsarak üst üste ikinci golünü attı.

Semih Kılıçsoy, Torino Deplasmanında Takımını Galibiyete Taşıdı

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ, PAYLAŞIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Mücadelenin ardından genç yıldız, maçın oyuncusu seçildi. İtalyan kulübü Cagliari, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "İmparator Semih ne gol attı öyle" ve "Sen delisin kardeşim!" paylaşımlarında bulundu.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSabri:

Sen orda iyiysen orda zaten burda kalite düşük bide seni çekmeyelim bırak kendin içinde iyi takimin icinde

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı

Ambulansta doğum yaptı, asıl şoku bebeğinin kimliğini görünce yaşadı
Acı biber sevenler dikkat: Fazla tüketimi anksiyeteye neden olabilir

Acı sevenler dikkat! Hiç duymadığımız bir zararı varmış
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı

60 yaşında hamile olduğunu sandı, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti