Vitesi 5'e taktı! Semih Kılıçsoy durdurulamıyor

Serie A 17. hafta maçında Torino ile Cagliari karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Cagliari, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET GOLÜ SEMİH KILIÇSOY'DAN

Torino, 28. dakikada Vlasic'in attığı golle öne geçti. Konuk ekip Cagliari, 45. dakikada Prati'nin attığı golle maça denge getirdi. Cagliari forması giyen milli golcü Semih Kılıçsoy, 66. dakikada kendi yarı sahasından aldığı topta rakiplerini tek tek çalımlayarak rakip ceza sahası çizgisine kadar ilerledi. 20 yaşındaki futbolcu, sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak köşeden topu ağlara yolladı ve takımına galibiyeti getirdi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ GOL

Beşiktaş'tan Cagliari'ye kiralık olarak transfer olan Semih Kılıçsoy, Pisa maçının ardından bu maçta da ağları sarsarak üst üste ikinci golünü attı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ, PAYLAŞIMLAR ÜST ÜSTE GELDİ

Mücadelenin ardından genç yıldız, maçın oyuncusu seçildi. İtalyan kulübü Cagliari, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "İmparator Semih ne gol attı öyle" ve "Sen delisin kardeşim!" paylaşımlarında bulundu.