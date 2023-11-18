Semih Kılıçsoy double yaptı, genç milliler rahat kazandı

UEFA Avrupa U19 Şampiyonası eleme turu ikinci maçında Türkiye, Belarus ile karşılaştı. Emirhan Sport Center Stadium'da oynanan maçı Türkiye U19 3-1 yendi.

SEMİH'TEN DOUBLE

Ay-yıldzılı ekibe galibiyeti getiren golleri 18 ve 33. dakikalarda Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy attı. Belarus'un tek golünü 44. dakikada Martynow kaydetti.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Türkiye bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Belarus ise ilk mağlubiyetini aldı. Milliler son maçta Yunanistan ile karşılaşacak. Belarus ise Litvanya ile mücadele edecek.