Selçuk İnan: Böyle bir zamanda Galatasaray'a karşı oynamak hiç kolay değil

Kocaelispor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan değerlendirmelerde bulundu. Galatasaray'a karşı oynamanın zorluğundan bahseden Selçuk İnan, "Öncelikle her iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Sahada güzel bir mücadele vardı. İki takım da futbol oynamaya çalıştı. Maç berabere bitti. Aldığımız 1 puandan ötürü oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Böyle bir zamanda Galatasaray'a karşı oynamak hiç kolay değil. Çok mücadele ettiler. Emeklerinin karşılığını da aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'EKSİKLERİMİZ ÇOK'

Kadrodaki eksiklerden dolayı savunma bloğunu değiştiremeyeceğini söyleyen İnan, "Barış ya da Icardi hangisi oynarsa oynasın başka oyuncum olmadığı için mecbur iki stoperle oynamam gerekiyor. Eksiklerimiz çok, kadro sıkıntımız da var. Defans bloğunda değişiklik yapma şansım yoktu. Hangisi oynarsa özelliklerine göre hazırlık yaptık ama bir oyuncu değişikliği olmayacaktı" sözlerini sarf etti.

'BURASI BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE KIYMETLİ'

Galatasaray'ın kendisi için olan öneminden bahseden Selçuk İnan, "Buraya her geldiğimde farklı duygular besliyorum. Burası benim için çok önemli ve kıymetli. Hayatımın çok önemli anlarını burada yaşadım. Düzgün ve mütevazı oldum. Ama yine de gerçekler var. Bu sahada belki de en çok maça çıkan oyuncuyum, en çok kupa kazanan oyuncuyum. 15 kupa kazandım. Bunlar çok kolay başarılar değil. Bunları başarırken bu Selçuk İnan'dım yine. Birçoğunuz sessiz kaldığımda eleştirdiniz ama o zaman da karşınızdaki Selçuk İnan'dım. Ne olursa olsun haksızlığa gelmem. Kimsenin hakkını yemedim, saygısızlık yapmadım. Belki de biraz beni üzüyorsunuz. Ama yine doğru bildiğim yoldan gidiyorum. Ahlaklı olmak başka bir şey, düz olmak başka bir şey. Galatasaray taraftarı bana nasıl davranırsa davransın başımın üstünde. Onları yargılayamam. Onları sevmeye devam edeceğim. Ben iş yapıyorum, çalışıyorum. Galatasaray'da uzun yıllar kaldım. Buraya emek verdim. Şimdi Kocaelispor'dayım. Onlar için emek veriyorum. Yanlışlar gördüm, tepkimi koydum. İnsanların istediği gibi biri olmayacağım. Galatasaray taraftarının beni karşılamaması veya sevgi gösterisinde bulunmaması için canları sağ olsun. Bundan sonra da bu Selçuk İnan bu şekilde davranmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Selçuk İnan sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Başlangıç stratejimiz başkaydı, maçın gidişatı başka olacaktı. İlk yarı ve ikinci yarı için geceyle gündüz farkına katılmıyorum. Galatasaray kendi sahasında maç başlarını baskılı ve agresif oynuyor. Oyunu kontrol etmeye çalıştık. Gol yedik ama oyun disiplininden kopmadık. Maçın ikinci yarısında yapmış olduğumuz değişiklikler... Bunların bize döneceğini biliyorduk. Oyuncularımla bunu sürekli çalışıyorum. Boşlukları doğru zamanda doğru oyuncularla yakaladık. Öne de geçebilirdik. Yaşanan olaylar da var. Buna rağmen bu kadar oyun içinde olup sadece futbol oynamaya çalışıp puanını alan oyunculara bir teşekkür daha etmek istiyorum."

'HEDEFLER, HAYALLER OLMADAN YAŞANMIYOR'

Gelecek sezon şu anki konumlarından daha iyi bir yerde olmak istediklerini belirten Selçuk İnan, "Hedefler, hayaller olmadan yaşanmıyor. Bu takım çok zor şartlar altında kuruldu. 16 yıl aradan sonra geldik. Borçlarımız, transfer yasağımız... Sahaya çıkan ilk 11'in maaş bütçesi büyük takımlarda oynayan oyuncuların bir oyuncusuna denk geliyor. Anadolu'da hocalık yapmak ve büyük takımlarla mücadele etmek kolay değil. Aradaki makas açıldı. Hedefleri gerçekleştirmek artık çok daha zor. Kocaelispor'da camia olarak bunu başarabilecek güçteyiz. Amacım gelecek sene şu anki konumun daha da üzerine ulaşmak" dedi.

'TAKIMLARINA SAHİP ÇIKSINLAR'

Kocaelispor taraftarının her durumda takıma sahip çıkması gerektiğini vurgulayan İnan, "Kocaelispor taraftarlarına söyleyeceğim şey hep aynı oluyor. Ne olursa olsun takımlarını yalnız bırakmasınlar. Oyuncularına destek olsunlar. Bugüne kadar yaptıkları gibi oyuncularına destek olsunlar, takımlarına sahip çıksınlar. Bu desteklerinden dolayı razıyız" şeklinde konuştu.

'LİGDE ZOR MAÇLAR OYNANIYOR'

Galatasaray deplasmanının zor olduğunu belirten Selçuk İnan, "Amacımız tabii ki bu oyunu sürdürebilmek. Ligde zor maçlar oynanıyor. Galatasaray'a karşı bu stada çıkıyorsanız oyuncular kendilerini farklı hazırlıyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Biz onlara tecrübe ve isteklerimizi yansıtmaya çalışıyoruz. Buralarda puan almak, maç kazanmak bazen yılda bir bazen iki defa oluyor. Çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Galatasaray karşısında Kocaelispor'un golünü atan Petkovic ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Selçuk İnan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Petkovic bizim için önemli bir oyuncu. Hazır değildi, 3 antrenmana çıktı. Çok kaliteli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Bugün girdi ve kalitesini gösterdi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı