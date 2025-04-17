Selami Çelebi'nin Mirası: 500'den Fazla Tespih Koleksiyonu

MANİSA'da yaşayan Selami Çelebi (70), judo sporcusu ve antrenörü olarak gittiği, 10 ülkeden aldığı tesbihlerle zamanla koleksiyon oluşturdu. Çelebi, koleksiyonunu miras olarak torunlarına bırakmayı düşünüyor.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan evli, 2 çocuk sahibi Selami Çelebi, polis memuru babasının görev yaptığı Mardin'de, halk eğitim merkezi aracılığıyla judo sporuna başladı. 12 yaşında başladığı judoda, azmi ve çalışkanlığıyla 18 yaşında antrenör olan Çelebi, bundan 1 yıl sonra da Kastamonu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devlet memuru olarak antrenörlük yapmaya başladı. Milli judo hakemi, milli tekvando hakemliğinin yanı sıra uluslararası halter hakemi de olan Çelebi, 1989 antrenör olarak gittiği Gürcistan'da, girdiği antikacıda beğendiği bir tesbihi satın aldı.

Aldığı bu tespihi daha sonra tutkuya dönüşen Çelebi, Türkiye'nin yanı sıra müsabakalar için gittiği Rusya, İran, Arnavutluk, Fransa, İspanya, Romanya, Belarus ve Azerbaycan'dan da çeşitli tesbihler aldı. Çelebi 500'ün üzerindeki tesbihle zamanla milyonluk koleksiyona sahip oldu. Çelebi, koleksiyonu miras olarak torunlara bırakmayı düşünüyor. Öte yandan Çelebi, tesbihleri satın aldığı ülkelerin metal paralarını da saklı tutuyor.

Emekli olan fakat 1970 yılında telifli olarak başladığı gazetecilik mesleğini de sürdüren Çelebi, "1989 yılında Gürcistan'a uluslararası müsabakaya ekip götürdük. Orada tespih hastalığı başladı. Gürcistan taşından yapılmış tesbihi görünce aldım. Daha sonra gittiği çeşitli ülkelerden alarak, koleksiyon oluşturdum. Daha sonra mezatlarına da katıldım. Gördüğüm yerde satın almaya başladım. Bedel olarak satarsam belli bir rakamı olmaz, en ufağı dahil öyle 500 TL'lik tesbihler değil. Bunlar değerli ve kıymetli eserler. Zaman zaman koleksiyon meraklıları ile bir araya gelerek, birbirimizle takas edebiliyoruz. Ayrıca bilen misafirler 'Hocam, koleksiyonu görmek istiyoruz' dedikleri zaman, yemek sofrası kurar gibi kuruyorum, onlarda zevkle izliyorlar. Bunları kesinlikle satmayı düşünmüyorum. 2 torunum var, 1'i erkek diğeri kız, ikisine bırakacağım" diye konuştu.