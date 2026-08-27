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Sinop'ta Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları ile Denizcilik Mirası Yaşatılacak

Sinop'ta Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları ile Denizcilik Mirası Yaşatılacak
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Sinop 1853 Spor Kulübü, Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın hatırasını yaşatmak ve kentin denizcilik mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla planlanan yüzme yarışları projesini Vali Mustafa Özarslan'a tanıttı. Vali Özarslan, projeyi kıymetli bulduğunu belirterek, organizasyonun spor ve gençlik aracılığıyla şehitlerin anısını yaşatacağını vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'ta düzenlenmesi planlanan "Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları" ile Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın hatırası yaşatılacak, kentin denizcilik mirası gelecek nesillere aktarılacak.

Sinop 1853 Spor Kulübü tarafından düzenlenmesi planlanan "Riyale Hüseyin Paşa Yüzme Yarışları" projesi, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a tanıtıldı. Sinop 1853 Spor Kulübü Başkanı Yakup Üçüncüoğlu, Spor Hizmetleri Müdürü Şaban Değirmenci, Türkiye Yüzme Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Berna Sağlam ve Yüzme Koordinatörü Koşar Deveci, Vali Özarslan'ı makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Şehit Riyale (Amiral) Hüseyin Paşa'nın aziz hatırasını yaşatmak ve Sinop'un köklü denizcilik mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenmesi planlanan yüzme yarışları hakkında bilgi verildi. Organizasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar değerlendirildi.

Projeyi son derece kıymetli bulduğunu belirten Vali Özarslan, "Sinop; köklü tarihi, denizcilik geleneği ve yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerle önemli bir mirasa sahiptir. Şehit Riyale Hüseyin Paşa'nın ve Sinop Deniz Harbi'nde vatan uğruna şehit düşen kahraman denizcilerimizin aziz hatıralarını sporla ve gençlerimizle buluşturarak yaşatacak bu anlamlı organizasyonu son derece kıymetli buluyoruz" dedi.

Özarslan, projeyi hazırlayan ve yürütecek olan Sinop 1853 Spor Kulübü yöneticileri ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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