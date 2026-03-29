Erzincan'da Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları Tamamlandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'nun düzenlediği Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları'nın 5. ayak müsabakaları Erzincan'da sona erdi. 18 ilden 700 sporcunun katıldığı organizasyon, yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirildi. Şampiyona sonunda dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Federasyon yetkilileri, Antalya'da yapılacak final müsabakalarından sonra milli takım değerlendirmesi yapacak.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen Şehit Eren Bülbül Türkiye Dart Şampiyonası Sıralama Turları 5. Ayak Müsabakaları, Erzincan'da sona erdi.

Yaşar Erkan Merkez Spor Salonu'ndaki organizasyona katılan 18 ilden 700 sporcu yıldız, genç ve büyükler kategorilerinde yarıştı.

Üç gün süren şampiyonada sporcular, derece elde etmek için mücadele etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Kul, müsabakaları farklı illerde 6 ayakta yaptıklarını söyledi.

Erzincan'daki 5. ayak yarışlarından sonra Antalya'da final müsabakaları yapacaklarını belirten Kul, "Antalya'da gerçekleşecek 6. ayak müsabakaları tamamladıktan sonra dereceye giren ortalamaları ile milli takım değerlendirmesini yapıyoruz. Bu değerlendirme sonucunda da milli sporcularımızı dünya ve Avrupa Şampiyonası'na götüreceğiz." diye konuştu.

Kul, kentteki organizasyona 700 sporcunun katıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerçekten zorlu bir mücadelenin ardından yeni gelen sporcularımız güzel dereceler elde etti. Bu bağlamda yeni sporcularımızla da milli takımımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayın Valimizin destekleri ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların Erzincan'ı tecrübe etmesi ve burayı görmesi, bu havayı soluması güzel bir tecrübe oldu. Çalışmalarımıza federasyon olarak devam ediyoruz. Geçen yıl Avrupa ve dünyada şampiyonluklar kazanarak altın yılımızı yaşadık. Bunu da sürdürmeye özen gösteriyoruz."

Müsabakaların ardından sporculara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir
