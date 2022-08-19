Seferovic, Ümraniyespor maçında Galatasaraylıları şoke etti! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin henüz 5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Seferovic, savunmanın çok büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak İsviçreli golcü kaleye vurmak yerine başarısız bir pas tercihi yapınca top ağlarla buluşmadı. Yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Galatasaray taraftarı, Seferovic'i sert sözlerle eleştirirken herkes, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.