Seferovic, Ümraniyespor maçında Galatasaraylıları şoke etti! Herkes birbirine aynı soruyu soruyor
Spor Haberleri
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin henüz 5. dakikasında sarı-kırmızılılarda Seferovic, savunmanın çok büyük hatasında kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak İsviçreli golcü kaleye vurmak yerine başarısız bir pas tercihi yapınca top ağlarla buluşmadı. Yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Galatasaray taraftarı, Seferovic'i sert sözlerle eleştirirken herkes, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.
Galatasaray'ın Ümraniyespor ile karşılaştığı maçın henüz başında Seferovic'in kaçırdığı gol sosyal medyada gündem oldu.
MÜSAİT POZİSYONDA KALEYE VURMADI
Mücadelenin 5. dakikasında Ümraniye savunmasındaki hata sonucu ceza alanında topla buluşan Haris Seferovic, pas vermeyi tercih etti ve top auta gitti. Yaşanan pozisyon sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar adeta saç baş yoldu.
GALATASARAY TARAFTARINDAN SERT TEPKİ
Sosyal medyada İsviçreli golcüyü sert eleştiren Galatasaray taraftarının büyük bir çoğunluğu, "Niye kaleye vurmadı?" sorusunu sordu.