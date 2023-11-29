Seçil Erzan'ın odasına kimler girdi? Birbirinden ünlü isimlerin kamera kayıtları ortaya çıktı

Futbol dünyasından ünlü simaların da yer aldığı Fatih Terim Fonu vurgununda, dolandırıcılıkla suçlanan banka müdürü Seçil Erzan'ın odasına gelen isimlerin fotoğraflarına ulaşıldı. Fotoğraflar, soruşturma dosyasına girdi. Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde ayrı ayrı şubeye giriş yapıyorlar.

Fatih Terim Fonu vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğrafları ortaya çıktı.

ARDA TURAN, EMRE BELÖZOĞLUVE SELÇUK İNAN KAMERADA

Türkiye'nin konuştuğu, aralarında futbol dünyasından ünlü simaların da yer aldığı 18 kişinin milyonlarca dolarını kaptırdığı bankacı Seçil Erzan'ın yargılandığı davada yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Futbolda "Fatih Terim fonu" vurgunu ile ilgili yürütülen soruşturma devam ederken, Seçil Erzan'ın odasında gelen isimlerin banka içindeki fotoğraflarına ulaşıldı.Teknik direktörler; Selçuk İnan, Emre Belözoğlu, Arda Turan, iş adamı Atilla Baltaş, menajer Volkan Bahçekapılı, tercüman Musa Mert Çetin, Mert Zeydanlı, Kemal Tanın Yılmaz, İsmail İbrahim Çağlar ve Mojtaba Haghani gibi isimlerin banka içindeki görüntülerinde, mağdur olanların her biri ayrı ayrı şubeye giriş yapıyor.

ERZAN ŞUBEDEN ÇIKTI, BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Görüntülerde Erzan'ın odasına girip çıkan kişiler yer alırken, kapalı devre güvenlik kamera görüntülerinden alındığı saptanan fotoğrafların, akıl almaz vurguna ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına da girdiği öğrenildi. Fotoğraflardan birinde, 'futbolda fon vurgu' olarak anılan soruşturmanın merkezindeki isim; bankacı Seçil Erzan'ın şubeye son kez girdiği ve çıkıp gittiği, bir daha dönmediği o anlar da fotoğraf karelerine yansıdı.

Emre Belözoğlu