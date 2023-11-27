Seçil Erzan ile Arda Turan arasında yeni yazışmalar ortaya çıktı: Düştüğüm hale bak dilenci oldum

İstanbul'da bir bankanın müdürüyken Arda Turan, Muslera ve Emre Belözoğlu gibi futbol dünyasının önemli isimlerini dolandıran Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp mesajları ortaya çıktı. Konuşmalarda Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." dedi.

Ünlü futbolcuları dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan banka müdürü Seçil Erzan'ın Arda Turan ile yeni yazışmaları ortaya çıktı.

"ÇOK KÖTÜ HALE DÜŞTÜM"

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, 7.5 milyon dolarını kaptırdığı Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum." ifadesini kullandığı görüldü.

"CANIM KARDEŞİM LÜTFEN RAHAT UYU"

Bir başka mesajında ise Turan, "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" derken; Seçil Erzan'ın ise cevap olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu" dediği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, 18 müştekinin toplamda 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırıldığı belirtildi. İddianamede, mağdurların kamuoyunda tanınmış sporcular, iş adamları, hekim gibi çeşitli meslek gruplarına sahip kişiler olduğu, hepsinin beyanlarında şüpheli Seçil Erzan'ın kendilerine yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve yine kamuoyunda tanınmış Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek bu fona para yatırmaya ikna ettiği kaydedildi. Gerçekte böyle bir fonun hiç olmadığı belirtilen iddianamede, şüpheli Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapsi istenirken; diğer 6 şüphelinin ise 3 yıldan 65 yıla kadar değişen oranlarda hapisleri istendi.