Secdeye giden rakibinin yanından geçerken tükürmesine tepkiler çığ gibi! Samet Akaydin sessizliğini bozdu

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydin'in Trabzonsporlu Trezeguet'nin gol sevinci için secdeye gittiği sırada yanından geçerken yere tükürmesi tepki çekti. Sosyal medyada futbolcuya tükürdüğü iddiaları sonrası açıklama yapan Akaydin, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum." dedi.

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzon spor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin stoperi Samet Akaydin'in rakibi Trezeguet'ye yaptığı iddia edilen hareket gündem olmuştu.

TREZEGUET'YE TÜKÜRDÜ MÜ?

Mücadelede Trezeguet penaltıdan fileleri havalandırırken, gol sonrası secde etmişti. O sırada yanından geçen Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'in ise sosyal medyada dolaşan görüntülerde Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

İddiaları sert bir dille yalanlayan Samet Akaydin yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

Samet Akaydin'in paylaşımı:

"REZİLLİKTİR VE İĞRENÇLİKTİR"

Trabzon spor cephesinden yapılan açıklamada ise , "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

"İVEDİLİKLE GEREĞİNİN YAPILMASINI BEKLİYORUZ"

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.