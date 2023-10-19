Sea To Sky plaj etabının galibi Wade Young oldu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ? ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın 396 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen plaj etabını Güney Afrikalı Wade Young kazandı.

Kemer'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kemer ve Yöresi Tanım Vakfı (KETAV) ve Kemer Turistik Otelciler Birliği'nin (KETOB) destekleriyle düzenlenen organizasyonda, Cumhuriyetin 100'üncü yılına ithaf edilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları ilk gün Çamyuva Mahallesi plajında yapılan etap ile başladı. Dünyaca ünlü birçok sporcunun katıldığı yarışlara 42 ülkeden 400'ün üzerinde kayıt yapılırken ilk gün plaj etabı 396 sporcu ile başladı.

Sporcular plaj etabında kurulan zorlu engelleri geçebilmek için çaba gösterirken, bazı sporcular bu engellerde kazalar yaşadı. Plaj etabını yüzlerce yerli ve yabancı turist de izledi. Güney Afrikalı Wade Young'un ilk sırada yer aldığı plaj etabını, İspanyol sporcu Mario Roman ikinci, İngiliz sporcu Graham Jarvis ise üçüncü tamamladı.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın Organizatörü Semih Özdemir, "Şu anda 396 sporcu start aldı. Normalde 400'ün üzerinde kaydımız var. Fakat gelemeyenler oldu sakatlıklardan dolayı. Plaj yarışlarını tamamladık. Güzel bir etap oldu. Güzel seyirci sayımız var. Her şey yolunda. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Orman etabı ile devam edeceğiz, 21 Ekim Cumartesi günü final yarışımız var. Orman etabımız 40 kilometrelik bir etap yaklaşık 4 saat sürecek. Sky etabımız yine 40 kilometrelik etap 4 saat sürecek. Son gün dağ yarışımız Çamyuva sahilimizden başlayıp 6 saat süren 60 kilometrelik mesafede Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek" dedi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, "Dünyanın ekstrem sporlarından en önemlisi, enduro motosiklet yarışmamıza 14'üncüsü bu yıl yine Kemer'de ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kemer'in en alt tabakasından en üst seviyesine kadar, denizden en yüksek noktamız olan Tahtalı Dağı'nın zirvesine kadar olan bir yarışma. Bugün plaj etabını tamamladık ve yaklaşık 42 ülkenin ve yaklaşık 400 sporcunun katıldığı bir yarışma bu. Bugün de bu yarışın ilk günü sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Dünyanın seçkin sporcularının katıldığı bu yarışmada Kemer'in ev sahibi olması da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii gelecek yıl dünya şampiyonasının da ilçemizde yapılacak olması, bugün gözlemcilerin bu yarışmada yer alması bizim için önemli ayrı bir faktör. İnşallah diğer etaplarda sorunsuz bir şekilde tamamlandığında, bizler hem Kemer'in tanıtımına katkı sağlayan bu dünya sporlarının ev sahipliğini yapmaya devam edeceğiz. Tekrar tüm katılımcılara ilçemize hoş geldiniz diyor, kazasız bir şekilde organizasyonun tamamlanmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, bugünkü Orman Etabı, 20 Ekim Cuma günü Sky etabı ve 21 Ekim Cumartesi günü 'denizden gökyüzüne' etabı olan Dağ etabı ile tamamlanacak. Final gününde Tahtalı Dağı'nın 2365 metrelik zirvesinde düzenlenecek ödül töreniyle yarışma sona erecek. (DHA)