Manchester City'nin tarihi zaferiyle, Şampiyonlar Ligi finallerindeki son üç sezondur süren 1-0'lık skor serisi devam etti. City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıl önceki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu finalde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalırken, İngiliz devinin yedek kalecisi Scott Carson ile ilgili detay büyük dikkat çekti. Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son üç sezondur kazananı belirleyen 1-0'lık skor İstanbul'da da değişmedi. 2005 yılında normal süresi 3-3 sona eren Milan-Liverpool maçıyla 21. yüzyılın en gollü finaline ev sahipliği yapan İstanbul, bu kez futbolseverleri tek gollü şampiyonlukla uğurladı. Manchester City ile Inter arasında oynanan final mücadelesinde Rodri dışında gol atmayı başaran futbolcu olmadı.

RODRİ "MAÇIN FUTBOLCUSU" OLDU

Manchester City'ye tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını getiren golün atan Rodri, "maçın futbolcusu" seçildi. 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, 68. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.

DE BRUYNE'NİN TALİHSİZLİĞİ TEKRARLADI

Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, iki yıl önceki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından bu finalde de sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. 31 yaşındaki futbolcu, Chelsea'ye 1-0 yenildikleri 2021 finalinin 60. dakikasında sakatlanarak yerini Gabriel Jesus'a bırakmıştı. De Bruyne bu maçta da 36. dakikada oyundan çıkarken, yerine Phil Foden girdi.

CARSON 18 YIL SONRA…

Manchester City'nin yedek kalecisi Scott Carson, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi finali için geldiği İstanbul'dan yine kupayla ayrıldı. 37 yaşındaki İngiliz file bekçisi, 2004-2005 sezonunda oynanan Milan-Liverpool finalinde de Liverpool'un yedek kalecisi olarak kadroda yer almış ve takımıyla şampiyonluğa uzanmıştı.

MANCHESTER CITY, ŞAMPİYON OLAN 6. İNGİLİZ TAKIMI

Manchester City, İstanbul'daki zaferinin ardından Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren 6. İngiliz takımı oldu. Daha önce Aston Villa, Chelsea, Liverpool, Manchester United ve Nottingham Forest, bu başarıya ulaşmıştı.