Savaş Öğüş, Polonya'da 7 Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya ikincisi oldu

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Şanlıurfa'da okuldan arta kalan zamanını değerlendirmek amacıyla 9 yıl önce karateye başlayan 19 yaşındaki milli sporcu Savaş Öğüş, 7 Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya ikinciliği elde ederek kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Savaş, boş zamanlarında Eyyübiye Belediyesi bünyesindeki AK Evler Spor Salonu'na giderek karateyle ilgilenmeye başladı.

Spora kısa sürede uyum sağlayan ve antrenörü Ahmet Küçük'ün desteğiyle kendisini geliştiren Savaş, katıldığı Türkiye şampiyonalarında 7 kez altın madalya kazandı.

Ulusal organizasyonlardaki başarısını uluslararası arenaya taşıyan milli sporcu, 14-18 Ekim'de Polonya'da düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda U21 erkek kumite 67 kilo kategorisinde dünya ikincisi oldu.

Savaş Öğüş, AA muhabirine, karateye ilk başladığında bu sporu bir hobi olarak gördüğünü, yaklaşık 6 ay sonra katıldığı ilk Türkiye Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladığını, ardından çalışmalarını yoğunlaştırarak Türkiye şampiyonluklarına ulaştığını söyledi.

Balkan, Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde ettiğini belirten Savaş, dünya şampiyonasında finale yükselmenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu ifade etti.

Final atmosferini kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getiren Savaş, "O duyguyu ben anlatamam. Onu oradaki insanların yaşaması lazım. Çok güzel bir duygu. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Final atmosferi, maçı kazanıp finale kalmak, anlatılacak bir şey değil." dedi.

"Hiçbir şey imkansız değil"

Gençlere boş zamanlarını sporla değerlendirmeleri tavsiyesinde bulunan Savaş, belediyelerin sunduğu imkanların bu açıdan önemli olduğunu dile getirdi.

Kendi hikayesinin de bunun bir örneği olduğunu belirten Savaş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz boş vakitlerinde dışarıda oturuyor. Onun yerine boş vakitlerini böyle imkanlarla güzel değerlendirebilirler. Özellikle belediyemizin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyorum. Birkaç yıl önce Eyyübiye'de birine 'Savaş Öğüş dünya şampiyonasında finale kalacak.' deseydiniz buna kimse inanmazdı. Ama olmayacak bir şey yok. Çalışma, hırs, azim ve istikrar önemli. Bunlar bir insanda olduğu sürece bence yapamayacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey imkansız değil. Sadece biraz gönül istesin."

Savaş, şubat ayında düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmak ve şampiyonluk elde etmek istediğini kaydetti.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Antrenör Ahmet Küçük de Savaş Öğüş'ün kısa sürede önemli bir gelişim gösterdiğini belirterek sporcusuyla gurur duyduğunu söyledi.

Bir sporcunun yaklaşık 2 yılda ulaşabileceği seviyeye Savaş'ın 6 ayda geldiğini ifade eden Küçük, yetenek ve çalışma azminin bu başarıda etkili olduğunu dile getirdi.

Küçük, 2027 yılının şubat ayında Ermenistan'da düzenlenmesi planlanan Avrupa Şampiyonası için yoğun şekilde hazırlandıklarını belirterek "Savaş'ta bu kabiliyeti ve yeteneği gördük. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na da katılıp şampiyon olarak dönmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA