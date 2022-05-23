Satranç Türkiye şampiyonası Denizli'de başlıyor - Haberler

Denizli'nin ev sahipliğinde 24-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Satranç Gençler Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı.

Türkiye Satranç Federasyonunun en prestijli yarışmalarından biri olan Gençler Türkiye Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde başlıyor. Satranç Federasyonu organizasyonuyla Merkezefendi Belediyesi sponsorluğunda 24-29 Mayıs tarihlerinde otelde gerçekleşecek şampiyonanın açılışı 24 Mayıs Salı günü 15.30'da yapılacak. 2009-2002 yılları doğumlu sporcular ile ELO puanına sahip 2015-2010 yılları doğumlu sporcuların katılabildiği Gençler Türkiye Şampiyonası için yarışmaların yapılacağı salonda hazırlıklarda sona gelindi. Yarışmalar öncesi yapılacak teknik toplantı ile sporcu listelerinin ilanı ve eşleştirmeler yapılacak. 7 tur üzerinden yapılacak müsabakalar sonrası 29 Mayıs Pazar günü saat 18.00'de ödül töreni ile dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

"İki önemli organizasyona ev sahipliği yapıyoruz"

Denizli'de bu hafta iki büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın memnuniyetini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, bugün başlayan Gençlerarası Kültür Sanat Ege Bölge Finalleri ile yarın başlayacak Satranç Gençler Türkiye Şampiyonasında yarışacak tüm katılımcılara başarılar diledi. 4 ayrı dalda 180 gencin yarıştığı Kültür Sanat Ege Bölge Finalleri ve Türkiye'nin en iyi 120 genç sporcusunun yarışacağı Satranç Türkiye Şampiyonası için Denizli'nin layık görüldüğünü aktaran İlman, organizasyon tecrübesine sahip kadrolarıyla kültür, sanat ve sporda başarılı bir hafta geçireceklerine inandığını belirtti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor