Haberler

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa getirildi. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Güler, 'İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak' ifadelerini kullandı.

  • Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.
  • Real Madrid, yeni teknik direktör olarak Álvaro Arbeloa'yı atadı.
  • Arda Güler, sosyal medyada Xabi Alonso'ya teşekkür mesajı paylaştı.

Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından Arda Güler, sosyal medya hesabından Alonso'ya teşekkür ederek duygusal bir veda mesajı paylaştı.

REAL MADRID'DE ŞOK AYRILIK

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi sona erdi. Reuters ve The Guardian'ın aktardığına göre ayrılık, Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilginin ardından gerçekleşti ve tarafların "karşılıklı anlaşmayla" yolları ayırdığı bildirildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR: ARBELOA

Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI

Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

"BANA OLAN İNANCINIZ BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU YAPTI"

Arda Güler, mesajında Alonso'nun kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, her konuşmanın ve her detayın oyununu daha üst seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu

Taraftarlar havalara uçacak! Fenerbahçe'ye resmen piyango vurdu
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir