Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 mağlup olunca teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı. Bu ayrılık sonrasında teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa getirildi. Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına sosyal medya üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Güler, 'İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak' ifadelerini kullandı.
- Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırdı.
- Real Madrid, yeni teknik direktör olarak Álvaro Arbeloa'yı atadı.
- Arda Güler, sosyal medyada Xabi Alonso'ya teşekkür mesajı paylaştı.
Real Madrid, İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 kaybedilen maçın ardından Xabi Alonso ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kararın ardından Arda Güler, sosyal medya hesabından Alonso'ya teşekkür ederek duygusal bir veda mesajı paylaştı.
REAL MADRID'DE ŞOK AYRILIK
Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso dönemi sona erdi. Reuters ve The Guardian'ın aktardığına göre ayrılık, Barcelona'ya karşı İspanya Süper Kupa finalinde alınan 3-2'lik yenilginin ardından gerçekleşti ve tarafların "karşılıklı anlaşmayla" yolları ayırdığı bildirildi.
YENİ TEKNİK DİREKTÖR: ARBELOA
Kulüp, Alonso'nun ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Álvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.
ARDA GÜLER'DEN VEDA MESAJI
Xabi Alonso döneminde forma şansı ve rolü artan Arda Güler, eski hocasına teşekkür ederek duygusal bir mesaj yayımladı. Arda Güler paylaşımında, "İlk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim… Etkiniz her zaman benimle kalacak" ifadelerini kullandı.
"BANA OLAN İNANCINIZ BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU YAPTI"
Arda Güler, mesajında Alonso'nun kendisini geliştirdiğini vurgulayarak, her konuşmanın ve her detayın oyununu daha üst seviyeye taşımasına yardımcı olduğunu belirtti.