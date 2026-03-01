Haberler

Sakaryaspor-Sarıyer maçının ardından

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında oynanan maçta SMS Grup Sarıyer, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı. Teknik direktörler Servet Çetin ve Mustafa Dalcı, maç sonrası değerlendirmelerde bulundular.

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Sakaryaspor ile 0-0 berabere kalan SMS Grup Sarıyer'de teknik direktör Servet Çetin, aldıkları bir puanın kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, oyuncularının pozisyon alma noktasında başarılı olduğunu, müsabakanın Sakaryaspor adına "final maçı" niteliği taşıdığını ve kendilerinin de bunun bilinciyle sahaya çıktıklarını söyledi.

Çetin, sahadaki eksik noktalarına da değinerek, "Zor ve önemli bir maçtı. Burada mağlup olmayarak puan farkını korumuş olduk. Bu bizim için değerli. Savunmanın arkasına rahat top atabilseydik maçı kazanabilirdik de. Yine de bir puan bizim için önemli. Sakaryaspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Maç kazanmanın kolay olmadığını aktaran Çetin, karşılaşmanın mücadele gücünün yüksek olduğunu belirterek, iki takımı da tebrik etti.

Sakaryaspor cephesi

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise stadın ambiyansının çok güzel olduğunu, rakiplerinin kaybettiği haftada 3 puan şansını değerlendiremediklerini dile getirdi.

Ön alanda üretken olamadıklarını, baskılı oynadıkları son 20 dakikayı 90 dakika boyunca uygulamaları gerektiğini ifade eden Dalcı, oyuncularının sahada ciddi bir mücadele verdiğini fakat bunun skora yansımadığını kaydetti.

Dalcı, kazanamadıkları için üzgün olduklarını vurgulayarak, "İşimiz zor, biraz daha zorlaştırdık. Son maça kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Ellerindeki oyuncuların hepsini kullanmaya çalıştıklarını belirten Dalcı, haftalardır puan kazanamamanın dezavantajlarından bahsetti.

Mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Dalcı, "42 ile 45 puan arasında küme düşme barajının olacağını düşünüyorum. Aşağıdaki takımların birbiriyle oynayacağı maçlar bunu biraz daha etkileyebilir. İki puan eksik ya da fazla olabilir en fazla." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı


