Sarıyer ve Manisa FK 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer, evinde Manisa FK ile golsüz berabere kalırken, maçta bir penaltı iptali ve bir kırmızı kart olayı yaşandı.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Sarıyer, evinde karşılaştığı Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Babacar'ın ceza sahası içinde yaşanan karambolde topun Umut Erdem'in eline çarpması sonucu hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterdi. Ardından VAR tavsiyesiyle monitöre gidip pozisyonu inceleyen Burak Olcar, penaltıyı iptal etti.

64. dakikada ceza sahası içinde sırtı dönük topu alan Diony, pasını ceza yayındaki Cissokho'ya aktardı. Cissokho'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

76. dakikada Urie, sol taraftan pasını ceza yayının solundaki Anziani'ye aktardı. Anziani'nin bekletmeden sert şutunda meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı.

83. dakikada Urie'nin ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

86. dakikada topla beraber ceza sahasına hareketlenen Diony yerde kaldı. Hakem Burak Olcar, aldatmaya yönelik hareket olduğu gerekçesiyle Diony'ye ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Burak Olcar, Mahmut Gülle, Mehmet Dura

Sarıyer: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Emre Yeşilyurt (Traore dk. 46), Anziani (Ozan Sol dk. 90+3), Camara, Berkay Aydoğmuş (Oğuzhan Yılmaz dk. 71), Dembele, Babacar (Urie dk. 65)

Yedekler: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Muhammed Mert, Anıl Koç

Teknik Direktör: Servet Çetin

Manisa FK: Vedat Karakuş, Umut Erdem, Bartu Göçmen, Herelle, Yusuf Talum, Cissokho, Toure (Kadir Kaan Yurdakul dk. 78), Osman Kahraman (Benrahou dk. 46, Fırat İnal dk. 90+5), Lindseth, Burak Süleyman (Ayberk Karapo dk. 85), Diony

Yedekler: Saim Sarp Bodur, Samet Karabatak, Emre Akboğa, Yunus Emre Yüce, Yasin Güreler, Oğuzhan Yurdaş

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kırmızı kart: Diony (dk. 86) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Traore, Dembele, Anziani, Ömer Bayram (Sarıyer), Umut Erdem (Manisa FK) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
