Sarıkamış'ta FIS Cup yarışları sona erdi

Sarıkamış'ta FIS Cup yarışları sona erdi
Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış, 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Sarıkamış Cup’a ev sahipliği yaptı. 21 ülkeden 126 elit sporcunun katıldığı yarışların sonunda madalyalar sahiplerini buldu.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, uluslararası spor şölenine ev sahipliği yaptı. 22-25 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen Alp Disiplini Uluslararası FIS Sarıkamış Cup, bugün yapılan final etapları ve ödül töreniyle sona erdi.

"21 ülkeden 126 elit sporcu yarıştı"

Dünyanın dört bir yanından, 21 farklı ülkeden gelen 126 elit sporcu, Sarıkamış'ın dünyaca ünlü kristal karı ve sarıçam ormanları arasındaki zorlu pistlerde dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda heyecan bir an olsun dinmedi. 3 gün süren ve nefesleri kesen yarışmaların sonunda kürsüye çıkan isimlerde belli oldu. Alp Disiplini kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarına kavuştu.

Buna göre Kadınlar Kategorisinde 1'inci Sıla Kara Türkiye, 2'inci Alevnur Taşken Türkiye ve 3'üncü Sabina Rejepova Özbekistan olurken, Erkekler Kategorisinde, 1'inci Kamiljon Tukhtaev Özbekistan, 2'inci Samuel Todd Saunders İngiltere ve 3'üncü ise Medet Nazarov Özbekistan oldu. Alp Disiplini kategorisinde dereceye giren sporcular madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

Yarışmalarının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kars Valisi Ziya Polat, organizasyonun Sarıkamış'ın sadece bir kayak merkezi değil, aynı zamanda bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Polat, "Yıllar sonra Sarıkamış kupasını, Sarıkamış2ta yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklar kristal karın toprakla buluştuğu yerlerdir. Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel karının vatan toprağıyla buluştuğu yerlerdir. Sarıçam ormanlarının arasında kayak yapma keyfinin yaşandığı ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapmıştı geçmiş yıllarda, bundan sonra da yapacak güçte alt yapısı hazır bir tesisten bahsediyoruz. Tüm sporculara onları yetiştiren hocalarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program sona erdi. Sarıkamış'taki büyük heyecanın tamamlanmasıyla kayak tutkunlarının gözü Erzurum'a çevrildi. FIS takvimine göre sporcular, 26-29 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan FIS Palandöken Cup için yola çıkmaya hazırlanıyor. - KARS

