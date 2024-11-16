Üye Girişi
Haberler

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Yeni Sezon Hazırlıkları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'taki Sarıkamış Kayak Merkezi, yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayarak kayakseverleri bekliyor. Kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanları ile dikkat çeken merkez, erken kar yağışı ile dolgu çalışmalarını tamamladı.

Kars'taki kristal kar kalitesi ve sarıçam ormanlarıyla öne çıkan Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı.

İl merkezine 54, Sarıkamış'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan sarıçam ağaçları arasındaki merkezde, toplam uzunluğu 30 kilometreye ulaşan 10 pist ile 5 telesiyej bulunuyor.

Deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki, güvenliğinin yanında görsel güzelliğiyle de yerli ve yabancı kayakseverlerin dikkatini çeken Sarıkamış Kayak Merkezi'nde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Kayak merkezinin pistlerinde bu yıl kar yağışının erken düşmesiyle dolgu çalışmaları da tamamlandı.

Özel snowboard pistleri de bulunan kayak merkezi, 2 bin 830 yatak kapasiteli otellerinde her yıl yurt içinden ve özellikle İran, Azerbaycan ile Rusya'dan çok sayıda turist ağırlıyor.

Hazırlıklar tamamlandı

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, otellerdeki hazırlıklar ile kayak merkezindeki mekanik testlerin tamamlandığını, eğimi sıkıntılı yerlerin düzeltilerek yeni sezonu beklediklerini anlattı.

Merkezdeki çalışmaları misafirlerin talebi doğrultusunda gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Taş, her yıl kış mevsiminde Sarıkamış'ın yurt içi ve yurt dışından ilgi gördüğünü söyledi.

Taş, meteorolojik verilere göre kar yağışının erken olacağını bundan dolayı da sezonun erken başlayacağını öngördüklerini belirterek, "Otellerimizde de hazırlıklarımızı tamamladık ve erken rezervasyon talepleri çok olumlu ilerliyor." dedi.

Kristal kar taneleri ve sarıçam ormanlarıyla Sarıkamış'ın kayakseverlere unutulmaz anlar yaşattığını vurgulayan Taş, şunları kaydetti:

"Misafirlerimiz buraya geldikleri zaman başka bir yeri tercih etmiyor. Biz misafirlerimizi bu doğal çimlerin ve 5-10 santimetre kalınlığındaki kar tabakasının üzerinde kaydırabilmekteyiz. Misafirlerimiz Sarıçam ormanları içerisinde çığ riskinin sıfır olduğu kristal kar taneleri eşliğinde slalom yaparak, güzel vakit geçirmektedirler. Herkesi bu doğal güzellikleri görmeye davet ediyoruz."

Misafirler gece kayağı da yapabilecek

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 30 kilometre uzunluğunda 10 pist bulunduğuna işaret eden Taş, şöyle konuştu:

"Merkezde kayakseverlerin zorluk derecelerine göre numaralandırılmış pistlerimiz var. Pistlerimizdeki dolgu, drenaj gibi çalışmalar bitirildi, sezon öncesi mükemmeliyete yakın bir duruma geldi. Bu sene yerli ve yabancı anlamında da talepler görüyoruz, herkesi Sarıkamış Kayak Merkezi'ne bekliyoruz. Bununla birlikte yine uçak seferlerine bağlı olarak, misafirlerimizin öğleden sonra geldiği durumlar olabiliyor. 5 ve 1 numaralı pistimizde gece kayağı yapma imkanı mevcuttur. Sarıkamış'ı gece vaktinde farklı bir atmosferde görmeleri de sağlanmaktadır."

Taş, yeteri kar yağması halinde sezonu aralık ayının ilk haftasında açmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Spor
Bütün dünyanın beklediği maçı Jake Paul kazandı

Dünyanın kilitlendiği boks maçında kazanan belli oldu

 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine dikkat
Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde

Tartışılan poz Meclis gündeminde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır? Hülya Şenyurt hangi branşta madalya kazandı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.