Sarıgöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik Futbol Turnuvası sona erdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ilkokullar ve orta okullar arası gerçekleştirilen futbol turnuvası sona erdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokullar arasında düzenlenen futbol turnuvasının kazananları belli oldu.

İlkokullarda 18, ortaokullarda ise 15 okulun katılım sağladığı turnuva yaklaşık bir ay sürerken müsabakalar sonucunda ilkokullarda Sığırtmaçlı İlkokulu 3., Ahmet Ağa Neslihan Urgancı İlkokulu 2., Mimar Sinan İlkokulu da 1. olarak turnuvanın ilkokullardaki şampiyonu oldu. Ortaokullarda ise Dindarlı Ahmet Yoldaş Ortaokulu 3., Şehit Esin Akay Ortaokulu 2., Atatürk Ortaokulu da 1. olarak turnuvanın şampiyonluğuna uzandı.

Turnuva hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Turnuvaya katılım sağlayan tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Yine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ortaokullar arası kız voleybol turnuvası devam etmektedir." dedi. - MANİSA