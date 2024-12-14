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Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti

Şanlıurfaspor, Pendikspor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, takımın sabırlı ve iyi bir oyun sergilediğini belirtti. Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak gelişmeye devam edeceklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup eden Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Biz çok sabırlı oynadık, iyi oynadık, oyuncularımın hepsi nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son haftalarda takım olarak şansızlıklar yaşadıklarını söyledi. Amed Sportif Faaliyetler maçında kötü bir zeminde oynadıklarını ve kendi kalelerine gol attıklarını hatırlatan Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Bugün de aslında maça iyi başladık ama kötü bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle maliyeti çok yüksek, bu ligin dominant takımlarından bir tanesine geriden gelmek kolay değil. Çünkü bu takım kontraları çok seven bir takım. Biz çok sabırlı oynadık, iyi oynadık, oyuncularımın hepsi nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Herkes üzerine düşen görevi yerine getirdi diyebilirim. Alınan galibiyet hem camiaya hem taraftara hayırlı olsun, devamı inşallah gelir. Biz iyi bir takımız, bunu ilerideki zamanlarda daha da çok göstereceğiz. Benim zaten şüphem yoktu bu takımla ilgili, inşallah bundan sonra daha iyi olacak."

Siltaş Yapı Pendikspor cephesi

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir ise Şanlıurfaspor'un son üç maçındaki olumsuz gidişatını evinde seyircisinin önünde değiştirme adına oyunda tempoyu yükselteceğini düşündüklerini belirterek, "Olabildiğince sakin, sabırlı bir oyun oynama önceliğimizdi ki bunu oyunun geneline yaydık. Skor üstünlüğünü de aldık oyun içinde. Bundan sonraki bölümde ikinci golü bulma adına da oyun içinde istediğimiz anları oluşturduk fakat son final paslarında biraz daha doğru tercihler olabilirdi. Üzgünüz kaybettik, rakibimizi tebrik ederiz. Anda kalmayacağız, işimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki müsabakaya da en iyi şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor
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