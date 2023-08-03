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Şanlıurfaspor, Moldova 1. Lig ekibinden Gabonlu stoper transfer etti

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'in yeni takımlarından Şanlıurfaspor, Moldova 1. Lig ekibi Dinamo Auto'dan Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula'yı transfer etti. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Şanlıurfaspor, Moldova 1. Lig ekibi Dinamo Auto'dan Gabonlu stoper Urie-Michel Mboula'yı transfer etti.

Sarı-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Moldova 1. Lig ekibi Dinamo Auto'da forma giyen 20 yaşındaki stoper Urie-Michel Mboula ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Spor

Şanlıurfaspor Trendyol Moldova Spor Haberler

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