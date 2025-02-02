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Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında İstanbulspor'u 90+2. dakikada Amar Begiç'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

21. dakikada Hakan Erçelik'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Akabueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

23. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Ogundu'dan seken top, Akabueze'nin önünde kaldı. Akabueze'nin vuruşunda meşin yuvarlak, defanstan sekerek kalecide kaldı.

30. dakikada Okyere'nin ceza sahası dışından sert vuruşunu kaleci son anda kornere çeldi.

42. dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Emir Kaan'ın kafa vurusunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

90+2. dakikada Seyit'in sert vuruşunda kaleciden dönen topu Amar Begiç ağlara gönderdi. 1-0

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle

Şanlıurfaspor: Tokotaev, Gameli Awuku, Miraç Acer, Fatih Eren, Burak Can Çamoğlu (Seyit Gazanfer dk. 82), Hasan Hüseyin Acar, Nafican Yardımcı, Akabueze (Amar Begiç dk. 72), Hakan Erçelik (Safi Kınalı dk. 82), Ogundu, Okyere (Kappel dk. 65),

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Jack Can Karadoğan, Atakan Aybastı, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadır dk. 60), Okan Erdoğan, Fatih Tultak (Duhan Aksu dk. 78), Coly, Vorobjuvas, Sambissa (Diarra dk. 59), Kubilay Sönmez (Yusuf Ali Özer dk. 78), Emir Kaan Gültekin, Kerem Şen (Dijlan Aydın dk. 59), Krstovski

Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer, Ologo İnainfe, Abdullah, Yiğit Fidan, Duhaney, Cham

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Amar Begiç (dk. 90+2) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı Kart: Sait Karafırtınalar (dk. 32) (Şanlıurfaspor) - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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