Şanlıurfaspor, Gençlerbirliği'ni 3-1 Mağlup Etti

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir- Muhammed, Burak Can, Miraç, Fatih (Dk. 62 Ofosu), Mehmet Çoşkun (Dk. 89 Ashkovski) Hasan Hüseyin (Dk. 89 Atakan), Mboula, Amar Begiç, Aly Malle, Kayode (Dk. 90 Ahmet)

GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan- Mikail, Oğuzhan, Zan Zuzek, Amilton, EtObo, Michal Nalepa (Dk. 78 Sami), Ensar, Metahan (Dk. 78 Mete Kaan), Çağrı Fedai (Dk. 45 Fırat Can Üzüm) Moussa Djite (Dk. Samed Onur),

GOLLER: Dk. 61 ve Dk. 70 Kayode, Dk. 68 Zuzek (Kendi kalesine) ( Şanlıurfaspor ) Dk. 52 Zan Zuzek, ( Gençlerbirliği )

KIRMIZI KART: Dk. 55 Mikail ( Gençlerbirliği )

SARI KARTLAR: Hakan, ( Şanlıurfaspor ) Oğuzhan, ( Gençlerbirliği )

Şanlıurfaspor, 1'inci lig 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.

52'nci dakikada konuk ekip öne geçti. Oğuzhan'ın ortasında Zuzek, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

61'inci dakikada Şanlıurfaspor beraberliği yakaladı. Mehmet Coşkun'un pasıyla topla buluşan Kayode, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

68'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Kayode'nin sert şutunda Zuzek'e çarpan top ağlara gitti: 2-1.

70'inci dakikada Kayode skoru belirledi. Malle'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kayode, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Şanlıurfaspor sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti.