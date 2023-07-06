- Şanlıurfalı görme engelli sporcu Türkiye şampiyonu oldu

Genç atlet Şanlıurfa'ya iki altın madalya ile döndü

ŞANLIURFA - Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 2 altın madalya kazanan Şanlıurfalı 15 yaşındaki Ali Aslan, milli forma hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü'nde eğitim gören Ali Aslan, yaklaşık 2 yıl önce atletizmle tanıştı. Şanlıurfa'da geçirdiği kaza sonrası görme engelli olan Aslan, kulüp başkanı Fatma Zaloğlu'nun destekleriyle çalışmalara başladı. Sıkı antrenman yaparak yaklaşık 2 yıl içinde büyük aşama kaydeden Aslan, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 17 yaş altı 100 ve 400 metre yarışlarında iki altın madalya kazandı. Şanlıurfalı sporcu bağlı olduğu kulüpte kendisi gibi görme engelli arkadaşlarıyla milli formayı giyme hayaliyle çalışmalarına devam ediyor.

"Görme engelli arkadaşlarım kendilerini geliştirsinler"

Görme engelli bireylerin kendilerini geliştirerek spora yönelmeleri gerektiğini vurgulayan Şanlıurfalı sporcu Ali Aslan, "Konya'da düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Atletizm Şampiyonası'na katıldım. 100 metre ve 400 metre yaşlarında birinci oldum. Şanlıurfa'ya 2 tane madalya getirdim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Şanlıurfa'yı temsil etmek çok hoşuma gidiyor. Benim gibi arkadaşlarıma buradan çağrıda bulunmak istiyorum, evde oturmayın, bir kulübe ya da bir spor branşında kendinizi geliştirin. İsteyince siz de başarılı olabilirsiniz" dedi.

"18 yaşında yüzde 90 görme engelli oğlum var"

Hedeflerinin farklı branşlarda milli takımlara sporcular göndermek olduğunu ifade eden Işığım Ol Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Zaloğlu, "Benim 18 yaşında yüzde 90 görme engelli oğlum var. Daha önce de Haliliye Görme Engelliler İlköğretim Okulu'nda 2 yıl okul aile birliği başkanlığı yaptım. 2020'de spor kulübümüzü kurduk ama ben 7-8 yıldır görme engellilerle iç içe oluyorum. O yüzden benim geriden gelen bir birlikteliğim var. Biz bir aile gibiyiz, çocuklarımızla, sporcularımızla aramızda anne-oğul bağı var. Biz sevgiyi, güveni bulmuşuz, ailemizle, çocuklarımızla yakalamışız. Onların da güveni bana sonsuz teşekkür ediyorum. Aile gibiyiz. Biz 8 branşta faaliyet gösteriyoruz, halter, yüzme, atletizm, judo, futbol, futsal, satranç gibi faaliyette spor dallarımız var. 8 branşta faaliyet sağlıyoruz. Bütün spor dallarında sıkı bir şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Görme Engelliler Federasyonu'na bağlı olarak Türkiye görme engelli yarışmalarına, şampiyonalarına katılım sağlıyoruz ve istediğimiz sonucu da elde ediyoruz. Hedefimiz çocuklarımızı milli takıma çıkarmak, ay-yıldızlı formaları giydirmek. İnşallah bu yolda amacımıza ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Zaloğlu, "2021 yılında halter şampiyonasında sporcumuz Müslüm Gözükara, Türkiye ikincisi oldu. İlimize iki altın madalya kazandırdık. 30 Mayıs - 1 Haziran 2023 tarihinde bu yıl oğlumuz Ali Aslan, Konya ilinde gerçekleşen Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olarak, ilimize iki altın madalya kazandırarak geri döndük. Sevinçliyiz, mutluyuz ve gururlu bir şekilde ilimize döndük. Amacımız ay yıldız formaları giydirmek ve daha çok başarılara imza atmak istiyoruz. Ailelere buradan seslenmek istiyorum. Çocuklarımızı evlere hapis etmeyelim. Görme engelli çocuklarımızı sporla tanıştıralım, onları aktifleştirelim, sosyalleştirelim, topluma kazandıralım. Ben de burada yüzde 90 görme engelli annesi olarak gerçekten bir şeyde bulunmak istiyorum. Bizim spor kulübümüz tüm görme engelli çocuklarımıza ve ailelerimize sonuna kadar açık. Şanlıurfa olarak tüm ailelerimizi, görme engelli sporcularımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Görme engelli sporcuların başarılarına katkı sağlayan atletizm antrenörü Şükrü Elçi ise "Öncelikle çocuklarımızı hayata kazandırmak, böyle çocuklarımızı spor tesislerine getirerek spor branşlarına yönlendirmek istiyoruz. Bu şekilde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Başkanımız Fatma Zaloğlu'na teşekkür ediyorum. Böyle çocuklara yardımcı oldukları için, sahaya getirdikleri için güzel başarılar elde ettik. 2 tane altın madalya aldık. Buradan bütün görme engelli çocuklarımıza armağan ediyoruz. İnşallah hepsi Ali gibi madalyalar kazanarak Şanlıurfa'mızı temsil ederler" diye konuştu.