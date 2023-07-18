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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kurumlararası Demokrasi Turnuvasını Kazandı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlararası Demokrasi Turnuvasında Büyükşehir Belediye takımı kupanın sahibi oldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurumlararası Demokrasi Turnuvasında Büyükşehir Belediye takımı kupanın sahibi oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen "15 Temmuz Kurumlar Arası Demokrasi Futsal Turnuvası sona erdi. 16 resmi tüm kurum ve kuruluş ile özel Bankaların katılımıyla başlayan turnuvaya yaklaşık 200 sporcu katıldı. Batıkent Mahallesindeki spor salonunda başlayan turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvada Büyükşehir Belediye takımı birinci gelerek kupanın sahibi oldu. Turnuva düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı Tesisler Şube Müdürü Hasan Keser, "15 gün süren ve 16 takımın yer aldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen FUTSAL turnuvası sona erdi. Karşılaşmalara kurumlar yoğun ilgi gösterdi" söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Demokrasi Spor Haberler

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