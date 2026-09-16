Haberler

Samsunsporlu sporcu Melek Ünlü, Türkiye’yi temsil edecek

Samsunsporlu sporcu Melek Ünlü, Türkiye’yi temsil edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, 18-26 Eylül tarihleri arasında İngiltere Galler’de düzenlenecek Çim Topu Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Samsun spor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, 18-26 Eylül tarihleri arasında İngiltere Galler'de düzenlenecek Çim Topu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Çim Topu Avrupa Şampiyonası, 18-26 Eylül tarihleri arasında büyük erkekler ve büyük kadınlar kategorilerinde İngiltere Galler'de düzenlenecek. Türkiye'yi şampiyonada temsil edecek 10 sporcu ve teknik ekip, hazırlıklarını sürdürmek amacıyla 11-16 Eylül tarihleri arasında İzmir'de kampa girdi. Milli takım kampı, Özkan Akar'ın nezaretinde devam ediyor.

Samsun spor Çim Topu Takımı sporcusu Melek Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasında en genç isim olarak dikkat çekiyor. Samsun spor altyapısında başlayan spor kariyerini milli takım seviyesine taşıyan Ünlü, kulübün altyapı çalışmalarının da önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Hedef Türk bayrağını göndere çekmek

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, Avrupa ve dünya şampiyonalarında en büyük hedeflerinin madalya kazanarak Türk bayrağını göndere çektirmek olduğunu belirterek, "Bunun için sporcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım

Polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Bolu'nun ilk kadın karakol komutanı belli oldu! Abant Gölü'nün güvenliği Teğmen Nevin Saygılı'ya emanet edildi

Bir ilk daha! Bolu'nun karakol komutanı artık bir kadın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Sokak ortasında motosikletini ateşe verdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı

Görüşmeye İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Canlı yayında tansiyon yükseldi! Ferhat Murat'tan Balbay'a: İdam edilse mutlu olacaksınız

Canlı yayında bir anda tansiyon yükseldi! Birbirlerine girdiler
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha! Sayı 38'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 2 tutuklama daha