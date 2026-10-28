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Samsunsporlu Drapinski, mağlubiyetler sonrası yeni başlangıç istedi

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Samsunspor'un 22 yaşındaki Polonyalı stoperi Igor Drapinski, üst üste mağlubiyetlerin baskı oluşturduğunu belirterek yeni bir başlangıç istediklerini söyledi. Drapinski, Başakşehir maçına değinerek her maçı kazanmak istediklerini ve hiç kimseden korkmadıklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un 22 yaşındaki Polonyalı stoperi Igor Drapinski, ligde yeni bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Genç savunma oyuncusu Igor Drapinski, Nuri Asan Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, üst üste alınan mağlubiyetlerin takımda baskı oluşturduğunu belirtti.

Takımın bu baskıdan kurtulması gerektiğine işaret eden Drapinski, "Tüm oyuncular olarak kazanmaya başlamamız gerektiğini biliyoruz. Zor durumda olduğumuzu da biliyoruz ama yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Drapinski, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda oynayacakları İstanbul Başakşehir maçına da değinerek, "Her maç çok önemli. Biz her karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz ama hiç kimseden korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan kırmızı-beyazlı takımın stoperi, şunları kaydetti:

"Takım olarak çok fazla çalışmamız gerekiyor. Bunları sağlayacak olursak bu durumun üstesinden geliriz. Benim için defansta yapılan formasyon fark etmiyor. Hem iki stoperli hem de üçlü oynadığımız sistemde kendimi rahat hissediyorum. Çok farklı formasyonlarda oynayabilecek oyuncularımız var. Bunları yapabilecek kapasitede oyuncu olması rakibi şaşırtabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
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