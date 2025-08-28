Samsunspor ve Panathinaikos'un Müsabakasında İlk Yarısı Golsüz Sona Erdi
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor, Panathinaikos ile karşılaştı. İlk yarıda her iki takımda tehlikeli pozisyonlar yakaladı ancak gol sesi çıkmadı. Müsabakanın sonucu, her iki takımın da finale ulaşma mücadelesine etkide bulunacak.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji
Panathinaikos : Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, loannidis
Sarı kart: Dk. 28 Cerin ( Panathinaikos )
7. dakikada Samsunspor'un atağında Mouandilmadji'in pasında penaltı noktasında topla buluşan Emre Kılıç'ın şutunda kaleci Dragowski'nin yüzüne çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.
22. dakikada Zeki Yavru'nun sağ çaprazdan ortasında ön direkte iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top, az farkla direğin üstünden auta gitti.
23. dakikada Panathinaikos'un kazandığı serbest vuruşu Bakasetas kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasında topla buluşan Kiriakopoulos'un yerden şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin dibinden auta çıktı.
38. dakikada Samsunspor'un ani gelişen atağında Makoumbou'nun pasına hareketlenen Musaba'nın ceza sahasına girer girmez sert şutunda top, kaleci Dragowski'den oyun alanına döndü.
42. dakikada misafir takımın atağında Bakasetas'ın pasında ceza sahası içinde kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kalan loannidis'in plase vuruşunda top, yan ağlara takıldı.
45. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Musaba'nın şutunda kaleci, Dragowski gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.