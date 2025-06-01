Samsunspor ve Kayserispor Golsüz Beraberlikle İlk Yarısını Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Samsunspor, evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. İlk yarı boyunca her iki takım da gol atamazken, önemli pozisyonlar yaşandı. Özellikle kalecilerin kurtarışları dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Samsunspor evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Cardoso'nun soldan ortasında Nazon'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
17. dakikada defansın arkasına atılan ara pasına hareketlenen Cardoso'nun şutunda kaleci Okan topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
21. dakikada Emre'nin penaltı noktasına ortasında Holse'nin kafa vuruşunda top kaleci Onucan'da kaldı.
41. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ntcham'ın şutunu kaleci Onurcan kurtardı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Nanu Gomes, Soner Gönül, Yunus Çift, Bedirhan Çetin, Celil Yüksel, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Muhammet Özbaskıcı, Arbnor Muja
Teknik Direktör: Thomas Reis
Kayserispor: Onurhan Piri, Anthony Uzodimma, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Kayra Cihan, Nurettin Korkmaz, Yaw Ackah, Baran Ali Gezek, Miguel Cardoso, Duckens Nazon
Yedekler: Mehmet Öztürk, Julian Jeanvier, Batuhan Özgan, Arif Kocaman, Kartal Yılmaz, Mehmet Özbek, Ramazan Civelek, Burak Arslan, Arda Kaya, Alperen Öztaş
Teknik Direktör: Segej Jakirovic
Sarı kart: Kolevetsios (Kayserispor) - SAMSUN