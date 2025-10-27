Haberler

Samsunspor ve Çaykur Rizespor İlk Yarıda Eşit Kaldı

Güncelleme:
Trendyol Süper Ligi'nin 10. haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ilk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi. Holse'nin 7. dakikada attığı golle öne geçen Samsunspor'un bu avantajı, Rak-Sakyi'nin 43. dakikada attığı golle sona erdi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Holse, Emre Kılınç, Musaba, Moundilmadji

Çaykur Rizespor : Erdem Canpolat, Taha Şahin, Atilla Mosci, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Buljubasic, Rak-Sakyi, Augusto, Jurecka

Goller: Dk. 7 Holse ( Samsunspor ), Dk. 43 Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Ligi'n 10. haftasındaki Samsunspor-Çaykur Rizespor karşılaşmasının ilk yarısı, 1-1 eşitlikle tamamlandı.

4. dakikada Moundilmadji'nin ara pasında Emre Kılınç ceza sahası içinde kaleci Erdem Canpolat ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden sert vuruşunda top, Erdem Canpolat'tan oyun alanına döndü.

7. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Musaba'nın sol çaprazdan pasında altı pas içindeki Holse, topa dokunarak kaleci Erdem Canpolat'ın ellerinin arasından ağlara gönderdi. 1-0.

29. dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ceza sahası içinde Samet Akaydın'ın ters vuruşunda top kale direğine çarparak Moundilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

43. dakikada Çaykur Rizespor skoru 1-1 yaptı. Augusto'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rak-Sakyi, kaleci Okan Kocuk'un üzerinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

45. dakikada Tomasson, sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına girer girmez sert vuruşunda top, üst direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
