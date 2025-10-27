Samsunspor ve Çaykur Rizespor Beraberlikle Ayrıldı
Samsunspor, Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Holse ve Rak-Sakyi'den geldi. Karşılaşmada birçok önemli fırsat yaşandı, ancak takımlar galip gelemedi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Mouandilmadji'nin ara pasında penaltı noktası üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın şutunu, Erdem Canpolat son anda kurtardı.
7. dakikada Musaba'nın soldan ortasında Holse, ceza sahasında sert şutunda top filelerle buluştu. 1-0
29. dakikada Zeki'nin ortasında Samet'in ters vuruşu direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Mouandilmadji'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
37. dakikada Pananikolaou'nun şutunda önüne düşen topu iyi takip eden Laçi'nin çektiği şut az farkla üstten auta gitti.
43. dakikada Augusto'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Rak-Sakyi'nin şutu filelerle buluştu. 1-1
45+1. dakikada ceza sahasında kale çizgisine kadar Tomasson'un ters ayakla vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Eyüp Aydın, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır, Cherif Ndiaye
Teknik Direktör: Thomas Reis
Çaykur Rizespor: Erdem Canpolat, Taha Şahin, Attila Mosci, Samet Akaydın, Casper Hojer, Giannis Papanikolaou, Qazım Laçi, Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi, Antonio Augusto, Vaclav Jurecka
Yedekler: Efe Doğan, Husniddin Alikulov, Modibo Sagnan, Valentin Mihaila, Taylan Antalyalı, Mithat Pala, Ali Sowe, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut, Furkan Orak
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Holse (dk.7) (Samsunspor), Rak-Sakyi (dk. 43) (Çaykur Rizespor) - SAMSUN