Haberler

Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, Türk statüsünde oynayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk statüsünde forma giyecek.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet yetkililerine teşekkür edildi.

Vatandaşlık işlemleri tamamlanan Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk statüsünde forma giyecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile 'KAAN' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir

Erdoğan sinyali verdi! Dev projede Türkiye-Arabistan ortak oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi

Güvendiği arkadaşı hayatını karartmıştı! Ağlaya ağlaya hapse girdi
6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten

6 çocuk büyüttüğü beşiği yaktı: Nedeni yürek yakan cinsten
Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı

Sapık milyarderin evinden çıkan isim ülkesinde deprem etkisi yarattı
Tutuklanan fenomen Mükremin Gezgin'in hangi koğuşa alındığı belli oldu

Tutuklanan fenomen erkekler koğuşuna mı alındı? Gerçek ortaya çıktı
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama

Cezaevindeki şeytani plan deşifre oldu! Bomba iç çamaşırı detayı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Gülben Ergen'e sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülben Ergen'i yerden yere vurdu