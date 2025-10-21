Samsunspor UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i Yenmek İstiyor

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev karşısında alınacak galibiyetin kulüp tarihine geçecek bir başarı olacağını belirterek, "Dinamo Kiev'i yenersek büyük ihtimalle 12-13 puanla ilk 8'e gireriz ve doğrudan son 16 turuna kalırız" dedi.

UEFA Konferans Ligi'nde 23 Ekim Perşembe günü sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacak Samsunspor'da icra kurulu üyeleri, karşılaşma öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, hem takımın yükselen formuna hem de Dinamo Kiev maçının önemine dikkat çekti.

"Kayserispor galibiyeti moral oldu"

Ligde Kayserispor karşısında alınan galibiyetin moral ve motivasyon açısından büyük katkı sağladığını belirten Bilen, "Bu hafta sonu oynadığımız Kayserispor maçını güzel bir oyunla kazandık. Bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi takımımıza hem moral hem de ekstra bir heyecan kazandırdı. Dinamo Kiev çok güçlü bir takım, zorlu bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.

"Kiev'i yenersek Avrupa'da adımız daha çok duyulacak"

Veysel Bilen, kırmızı-beyazlıların son haftalardaki çıkışını sürdürmekte kararlı olduğunu söyleyerek, "Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var. Perşembe günü taraftarımızın da desteğiyle bu maça hazırız. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olur. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takım arasına sokar. Bu başarı Samsunspor'un Avrupa'daki tanınırlığı açısından son derece önemli" ifadelerini kullandı.

"İş dünyasına 'maça davet' çağrısı"

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde başlatılan 'maça davet' kampanyasına da değinen kırmızı-beyazlı yönetici, "Başkanımız, Kayserispor maçı sonrası çağrıda bulundu. Dün itibariyle TSO önderliğinde 'maça davet' kampanyası başlatıldı. İş dünyasının, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının bu kampanyaya destek vermesini bekliyoruz. Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını istiyoruz. Çünkü bizim takımımız taraftar desteğiyle çok daha farklı bir kimliğe bürünüyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN