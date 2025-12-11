AEK maçının ardından

UEFA Konferans Ligi'nin 5'inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarı ve ikinci yarı çok farklı oynadıklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Birbirinden çok farklı yarılar izledik. İlk yarıya çok iyi başlayan taraftık. Yakalamış olduğumuz net pozisyonlar vardı. Maalesef onları değerlendiremedik. İlk yarı bittikten sonra ara verilmiş olmadı, aynı zamanda oyunumuza da ara verilmiş oldu. İkinci yarı başladığında şansız bir firikikten yediğimiz gol ve peşine de çok basit bir gol yiyip mağlup olduk. İlk 8'e kalmak için elimizde çok iyi bir fırsat vardı. Onu bir sonraki karşılaşmaya bırakmış olduk. Şimdi önümüzdeki Başakşehir maçına hazırlanacağız. Ondan sonra da Konferans Ligi'nde karşılaşacağımız Mainz maçına hazırlanacağız" dedi.

'YAPTIĞIMIZ HATALARDAN DOLAYI MAĞLUP OLDUK'

Yapılan hatalardan dolayı mağlup olduklarını belirten Reis, "İlk yarıda çok iyi bir performans gösterdik. Bazı sakatlıklarımız da var. Bugün Satka bence iyi bir performans gösterdi. Ntcham'da iyi oynadı. Türkiye'de yabancı kuralı var. Yabancı gitmeden transfer yapamıyoruz. Konferans Ligi'nde aldığımız ilk mağlubiyetimizdi. Bunu da hatalardan dolayı aldık. Yakaladığımız fırsatları değerlendirseydik şuan farklı konuşuyor olacaktık. İlk yarıyı konuşabiliriz. İkinci yarıda gösterdiğimiz performansı da konuşmalıyız. Çünkü çok basit goller yedik. Bugün aldığımız sonuç sebebiyle üzgünüz ve bu mağlubiyetler bizim yapmış olduğumuz hatalardan dolayı oldu. Bugün 2 tane genç oyuncuyu sahaya aldım. Bu takım açısından iyi. Biz bugün biraz gençleri değerlendirmek istedik. Onlarla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Tekrardan ayağa kalkmamız lazım. Bir sonraki karşılaşmaya hazırlanmamız lazım. Kulübümüzde yetenekli oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum. Genç oyuncularımızın biraz tecrübe kazanması lazım" diye konuştu.

MARKO NIKOLOC: KONFERANS LİGİ'NDE SAMSUNSPOR ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM

Galibiyeti oyuncularına ve Yunan halkına armağan eden AEK Teknik Direktörü Marko Nikolic, "Lider bir takımı yendiğimiz için oyuncularımı kutluyorum. İlk yarıda iyi oynayamadık ama ikinci yarı güzel oyladık. Devre arasında oyuncularıma kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak kazanabileceğimizi söyledik. İlk yarıda maalesef gereken oyunu gösteremedik. Konferans Ligi'nde Samsunspor çok güçlü bir takım. Bundan dolayı da maçın çok zor olacağını biliyorduk. Atmosferi ve seyircileri biliyorduk. Konferans Ligi'nde 3 puan çok önemli. Biz bundan sonra bütün maçlarımıza odaklanacağız. Bu galibiyet oyuncularımıza ve Yunan halkına armağan olsun. İlk yarıda odaklanma sorunu yaşadık. Oyuncularımızı uyarmamamıza rağmen oyunu geride kabul ettik. Soyunma odasında oyuncularıma orta sahada oyunu başlatarak hücum etmemizi söyledim. Maç sonucu 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Eksik ve Avrupa'ya bilmediğimiz oyuncularımıza rağmen kazanmasını bildik. Kazanmak istiyorsan çok mücadele etmelisin. Bizde bunu başardık. Bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.