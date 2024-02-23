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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Başarı takımın ortak başarısıdır

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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımın başarısında kendisini ilk sıraya koymadığını, başarının takımın ortak başarısı olduğunu söyledi. Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri için mutlu olduklarını ifade eden Gisdol, evlerinde oynadıkları maçlarda taraftarın desteğiyle daha güçlü olduklarını belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, takımın başarısında kendisini ilk sıraya koymadığını, başarının takımın ortak başarısı olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor'u kendi sahasında 3-0 yenen Samsunspor'da Teknik Direktör Markus Gisdol, maç sonu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gisdol, çok önemli bir galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti. Gisdol, "Çok zor bir maç oldu. Özellikle ilk yarıda her 2 takım da çok gol pozisyonuna girdi. İlk yarıda top kazandıktan sonra oyuna iyi sokamadık. İlk yarı bitince oyuncularla konuştuk. Rakibe orta alanda alan vermemeyi konuştuk. Daha sonrasında oyunun kontrolünü elimize aldık. Golleri bulduğumuz için maçı kazandık. İyi bir hoca olmak istiyorsanız takımınızın da iyi olması lazım. Ben kendimi birinci sıraya koymuyorum. Ortada bir başarı varsa hepimizin ortak başarısı. Evimizde oynadığımız maçlarda taraftarla birlikte çok güçlü olabiliyoruz. Son deplasman maçında da iyi oynadık ama gol atma sıkıntısı yaşamıştık. Evimizde oynadığımız maçlarda resmen 12. adamla birlikte oynuyoruz. Bu da bize olumlu yansıyor" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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