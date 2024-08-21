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Samsunspor, Taylan Antalyalı için son teklifi yaptı

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Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için son teklifi yaptıklarını ve Antalyalı'nın cevabını beklediklerini söyledi. Samsunspor, FIFA tarafından 2 dönem transfer cezası aldığı için sadece tek transfer yapabiliyor. Antalyalı'ya son teklifini yapan Samsunspor, oyuncunun cevabını bekliyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor A.Ş. Başkanvekili Veysel Bilen, Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için son teklifi yaptıklarını ve Antalyalı'nın cevabını beklediklerini söyledi.

FIFA tarafından 2 dönem transfer cezası alan ve onaylanan Samsunspor, bu sezon resmi olarak sadece tek transfer yapabiliyor. Geçen sezon Galatasaray'dan kiralanan Taylan Antalyalı, sözleşmesi sona erince sarı-kırmızılılara geri dönmüştü. Önceki sezon takım kadrosunda yer aldığı için Samsunspor'un transfer edebileceği Antalyalı'ya son teklifini yapan Karadeniz temsilcisi, oyuncunun cevabını beklemeye geçti.

"Taylan'a son bir teklif yapıldı, Türkiye'de oynarsa Samsunspor'u tercih edecek"

Taylan Antalyalı'ya son teklifin iletildiğini dile getiren Veysel Bilen, "2 dönem transfer yasağımızdan dolayı tek transfer olanağımız Taylan Antalyalı olarak görünüyor. Futbol Direktörü Fuat Çapa bu konuda tam yetkiyle görüşmelerini sürdürüyor. Son bir teklif yapıldı. Taylan Antalyalı, 'Türkiye'de oynayacaksam Samsunspor'u tercih edeceğim' ifadesini kullandı. Yurt dışından birkaç kulüple görüşüyormuş. Gelirse Taylan Antalyalı'ya bizim şartlarımızda kapı açık. Sevdiğimiz bir futbolcumuz, takıma da katkı vereceğini düşünüyoruz. Bir aksilik olur, transfer olmazsa biz hem mevcut oyuncularımız hem de akademiden yetişen genç kardeşlerimiz var. Ligin sonuna kadar mücadelenin içerisinde olacağız. Celil Yüksel, Muhammet Ali Özbaskıcı gibi isimler o bölgede oynayabiliyor" dedi.

"Tait ve Raman kaldı, Nanu teklif gelirse ayrılabilir"

Bu sezon maçlarda kadroya alınmayan Flavien Tait, Benito Raman ve Nanu Gomes'in son durumu hakkında da açıklamalarda bulunan Bilen, transfer teklifleri gelen ve izin dahilinde görüşmeler gerçekleştiren Benito Raman ve Flevien Tait'in Samsunspor'da kalmayı tercih ettiğini, Nanu Gomes için ise beklemede olduklarını belirterek, "Samsunspor çok büyük bir camia. Kimse Samsunspor'dan üstün değil kimse de vazgeçilmez değil. Biz, gönlünü, kafasını, ruhunu bu takımın başarısı için çalışacak oyuncularla mücadelemize devam edeceğiz. Dün böyleydi, bugün de böyle yarın da böyle olacak. Bizi isteyen varsa sonuna kadar onunla beraberiz. İstemiyorsa da 'Ben çantamı aldım, gidiyorum' yok. Samsunspor'un istediği şartları yerine getirirse alınmayacak oyuncu da yok satılmayacak oyuncu da yok. Nanu, şu anda bizle beraber. Lisansı da çıkartıldı. 5 Eylül'e kadar transfer devam ediyor. Henüz onunla ilgili bize gelen bir talep yok. Bir talep gelirse onu da değerlendiririz. Kalırsa da bizimle bu sezon devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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