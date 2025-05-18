Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 ile Geçerek 3. Sıraya Yükseldi

Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 ile Geçerek 3. Sıraya Yükseldi
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor, evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup ederek 3. sıraya yeniden yükseldi. Mağlup olan Sivasspor ise ligden düşen 3. takım oldu.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor evinde Sivasspor'u 1-0 yendi ve Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle tekrar 3. sıraya yükseldi. Ayrıca Sivasspor, aldığı mağlubiyet ile ligden düşen 3. takım oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Bola'nın penaltı noktasına çevirdiği topa sert vuran Holse'nin şutunu kaleci Ali Şaşal son anda kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası yakınında kaleyi cepheden yoklayan Ntcham'ın şutu direğin sağından az farkla auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası yakınında topu önünde bulan Moutoussamy'nin şutu direği sıyırıp, dışarı gitti.

Hakemler: Halil Umut Meler, Anıl Usta, Bahtiyar Birinci

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Marc Bola, Ait Bennasser, Olivier Ntcham, Kingsley Schindler (Arbnır Muja dk. 60), Carlo Holse (Celil Yüksel dk. 83), Emre Kılınç, Nany Dimata (Mouandilmadji dk. 73)

Yedekler: Halil Yeral, Elano Yegen, Soner Aydoğdu, Flavien Tait, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Uros Radakovic, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Efkan Bekiroğlu (Queensy Menig dk. 85), Samuel Moutoussamy, Charilaos Charisis, Fode Koita, Garry Rodrigues (Azizbek Turgunboev dk. 61), Veljko Simic (Bekir Böke dk. 46)

Yedekler: Arda Erdursun, Alex Pritchard, Emrah Başsan, Alaaddin Okumuş, Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Ziya Erdal,

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Dimata (dk. 9) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Murat Paluli (dk. 90+3) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Celil (Samsunspor), Camara, Moutoussamy, Ali Şaşal (Sivasspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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