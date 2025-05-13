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Samsunspor - Sivasspor Maçına Yoğun İlgi, Biletlerin Sütü Tükendi

Samsunspor - Sivasspor Maçına Yoğun İlgi, Biletlerin Sütü Tükendi
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Samsunspor taraftarları, Sivasspor maçı için satışa çıkan 30 bin 548 biletin 23 binini ilk günden satın alarak, maçın kapalı gişe oynanmasını bekliyorlar. İki takımın ligdeki durumları, geçmişteki karşılaşmalarını yeniden hatırlatıyor.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da taraftarlar, Sivasspor maçı için satışa çıkan 30 bin 548 biletin 23 binini ilk günden satın aldı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor ile Samsunspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç saatine kadar biletlerin tamamının tükenmesi beklenen karşılaşmanın kapalı gişe oynanması bekleniyor.

İki ekibin 2011-2012 sezonu 34. haftada karşılaştığı müsabaka Karadeniz ekibi için lige veda ettiği maç oldu. Bu karşılaşmada Samsunspor'un ligde kalmak için mutlak galibiyete ihtiyacı varken, Sivasspor'un da Avrupa kupalara gitmesi için galip gelmesi gerekiyordu. Karşılaşmayı Sivasspor, deplasmanda Eneramo ve Erman Kılıç'ın golleriyle 2-1 kazanırken, Samsunspor küme düşmüş ve Sivasspor da Avrupa kupalarına gitmişti.

2024-2025 sezonunda ise senaryo değişti. Samsunspor Avrupa kupaları için Sivasspor ise kümede kalmak için çaba sarf ediyor. Bu sezon ligin 34. maçına çıkacak iki takımdan Samsunspor 57 puanla 4. sırada bulunurken, 35 puanlı Sivasspor ise maç fazlasıyla küme düşme hattında 16. sırada bulunuyor. Taraftarlar bugün satışa çıkan biletlere ilk günden yoğun ilgi gösterdi ve 30 bin 548 biletin 23 binini bitirdi. Samsunspor taraftarları, yendikleri takdirde büyük ihtimalle Sivasspor'un küme düşeceğini ve bu nedenle maça yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ettiler.

Öte yandan Samsunspor, Sivasspor maçının ardından deplasmanda Trabzonspor ve sahasında Kayserispor ile mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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