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Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti

Samsunspor, RAMS Başakşehir'i 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçti. Goller, Marius ve Van Drongelen'den geldi.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 2-0'lık skorla yendi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Kemen'in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şut, defansa çarpıp kaleye doğru giderken kaleci Okan son anda topu çeldi.

60. dakikada Okan'ın hatalı çıkışında filelere doğru giden Onur'un kafa şutunu Zeki Yavru kale çizgisi üzerinden son anda çıkarttı.

65. dakikada defanstan atılan uzun topta Opoku'dan meşin yuvarlağı kapan Marius'un şutu filelerle buluştu. 1-0

72. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde iyi yükselen Drongelen'in kafa şutu farkı 2'ye yükseltti. 2-0

81. dakikada Emre'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Holse'nin şutu direğin sağından auta çıktı.

90+1. dakikada Soner'in sol çaprazdan çektiği sert şut kaleci Mehmammed'ten döndü. Dönen topta Holse meşin yuvarlağı boş filelere yuvarlayamadı.

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Candaş Elbil, Emir Eray Eyisoy

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Schindler dk. 75), Satka, Van Drongelen, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse, Ntcham (Muja dk. 64), Emre Kılınç (Soner Gönül dk. 88), Mouandilmadji (Dimata dk. 88)

Yedekler: Halil, Soner Aydoğdu, Tait, Laura, Ercan Kara, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Başakşehir FK: Muhammed Şengezer, Duarte (Kemen dk. 51), Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün (Djalo dk. 75), Deniz Türüç, Crespo (Figueiredo dk. 69), Berkay Özcan (Berat Özdemir dk. 75), Davidson (Serdar Gürler dk. 69), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Keny, Hamza Güreler, Burak Kavraz, Emre Kaplan

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Mouandilmadji (dk.65), Van Drongelen (dk. 72) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zeki Yavru, Emre Kılınç, Mouandilmadji, Celil Yüksel, Bola (Samsunspor), Duarte, Berat Özdemir (Başakşehir) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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