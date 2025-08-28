Samsunspor - Panathinaikos Maçı için Takım Kadroları Açıklandı

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi Panathinaikos arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji

Panathinaikos: Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Ioannidis

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
