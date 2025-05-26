Samsunspor Olağan Genel Kurulu 13 Haziran'da Yapılacak

Samsunspor Olağan Genel Kurulu 13 Haziran'da Yapılacak
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Samsunspor, olağan genel kurulunu 13 Haziran Cuma günü Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirecek. Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 21 Haziran'da yapılacak.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, olağan genel kurulunu 13 Haziran Cuma günü gerçekleştirecek. Kulüpten yapılan açıklamada, çoğunluk sağlanamaması durumunda ikinci toplantının 21 Haziran Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Samsunspor, 5 Mayıs'ta düzenlenen olağanüstü genel kurulda bazı gündem maddeleri kabul edilmezken, bazı maddeler de divan tarafından geri çekilmişti. Kulüp yönetimi, yeni genel kurul tarihini açıklayarak süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Samsunspor Kulübü'nün olağan genel kurulu, 13 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 21 Haziran Cumartesi günü aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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