Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Samsunspor, 1 günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de 17 maçta 33 puan toplayarak ligdeki iddialı konumu devam ettiren Samsunspor, küme düşme hattında bulunan Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde çalışmalara başladı. Teknik Direktör Thomas Reis liderliğinde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmanlara başlayan kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma, dar alanda yönsüz oyun ve 3 takımlı dar alanda çift kale oyun yaparak günü tamamdı.

Karadeniz Temsilcisi'nde Noel'den geç döndükleri için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrı bireysel olarak çalışan Flavien Tait, Olivier Ntcham, Nany Dimata ve Gaetan Laura'nın da Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi. - SAMSUN