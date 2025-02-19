Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'ya Anlamlı Hediye

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından Samsun spor kaptanı Zeki Yavru'ya anlamlı bir hediye verildi. Geçmiş bir maçta sahaya 6 Şubat 2023'teki depremde hayatını kaybeden Samsunlu 7 yaşındaki İkra Çelebi'nin bulunduğu fotoğrafı taşıyarak çıkan Zeki Yavru'ya, İkra Çelebi'nin ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı özel bir görsel takdim edildi.

Samsun spor'un kaptanı Zeki Yavru, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, sporun eğitim hayatına etkileri, gençlerin sporla buluşmasının önemi ve Samsun spor'un sosyal sorumluluk projelerine katkıları üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sırasında, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden Samsunlu İkra Çelebi de anıldı. Depremin ardından gösterdiği duyarlılıkla büyük takdir toplayan kaptan Zeki Yavru, daha önceki bir maçta İkra Çelebi'nin fotoğrafını taşıyarak sahaya çıkmıştı. Bu anlamlı jest, Samsun halkı ve spor camiası tarafından büyük bir duyarlılıkla karşılanmıştı.

Zeki Yavru'ya anlamlı hediye

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, bu duyarlılığından dolayı Zeki Yavru'ya teşekkür ederek, kendisine İkra Çelebi'nin fotoğrafının yer aldığı özel bir görsel takdim etti. Aydın, Samsunspor'un sadece sahada değil, toplumsal olaylara karşı gösterdiği duyarlılıkla da örnek teşkil ettiğini belirterek, Zeki Yavru ve tüm Samsunspor camiasına başarı dileklerinde bulundu.

Zeki Yavru ise, Samsunspor olarak her zaman toplumsal olaylara duyarlılık göstermeye devam edeceklerini belirterek, eğitimin ve sporun gençler için vazgeçilmez iki alan olduğuna dikkat çekti. Şehrin değerlerine sahip çıkmanın önemine vurgu yapan Yavru, Samsun halkının desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini ifade etti. Ayrıca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın'a yeni görevinde başarılar dileyerek, eğitim camiasıyla iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.

Ziyaret, samimi bir sohbetin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - SAMSUN