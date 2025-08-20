Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Panathinaikos Maçı Öncesi Açıklamalar

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru'dan Panathinaikos Maçı Öncesi Açıklamalar
Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos'a karşı oynayacakları UEFA Avrupa Ligi play-off maçı öncesi kritik açıklamalarda bulundu. Yunan ekip için 'kolay lokma' olmadıklarını belirten Yavru, ülke puanına katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Takım Kaptanı Zeki Yavru, Panathinaikos için kolay lokma olmadıklarını ve turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Panathinaikos ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off maçı için Yunanistan'ın Atina şehrinde bulunan Samsunspor, son antrenman öncesinde maçın oynanacağı Olimpiyat Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Teknik Direktör Thomas Reis ile birlikte basın toplantısına katılan kaptan Zeki Yavru, önemli açıklamalarda bulundu.

"Panathinaikos için kolay lokma değiliz"

Herkese kolay lokma olmadıklarını göstermek istediklerini ifade eden Zeki Yavru, "Kulüp tarihinin en önemli günlerinden birini yarın yaşayacağız. Bunun bilinci ve gururuyla geldik. En iyi şekilde takımımızı ülkemizi temsil edeceğiz. En iyi skoru alarak avantajla evimize dönmek istiyoruz. Kolay lokma değiliz. Bunu göstermek için sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 10 yıl sonra Avrupa'da sahne almak benim adıma da gurur verici. Hedefimiz camiamızı mutlu etmek ama ülke puanına katkı sağlamak da istiyoruz. Ülkemiz adına da bu maç çok önemli. Sonuçlar umarım iyi olur ve ülke puanına en iyi katkıyı vermek istiyoruz. Burada herkes bizi çok sıcak karşıladı. Biz de misafirperverliğimizi göstermek istiyoruz. Dostça bir mücadele olmasını diliyorum. Son antrenmanı yapacağız. Biz de rakip gibi agresif futbol oynuyoruz. Yarın sahada elimizden geleni yapacağız. Turu geçmek için çok fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Sevindirici bir skorla evimize dönmek istiyoruz. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Panathinaikos kendilerini favori görebilir ama yarın onlara bunun tersini göstermek istiyoruz" dedi.

Samsunspor ile Panathinaikos yarın TSİ ile 21.00'de karşı karşıya gelecek. - SAMSUN

