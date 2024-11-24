Samsunspor ile Alanyaspor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

SAMSUN ATTI, ALANYA YANIT VERDİ

Kırmızı beyazlılar, 35'te Dimata'nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor ise 47'de Cordova ile rakibine cevap verdi ve durum 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayın takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

ALANYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Samsunspor bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Üst üste 2 toplamda 5. kez maçtan beraberlikle ayrılan Alanyaspor ise puanını 11 yaptı. Öte yandan Akdeniz ekibinin galibiyet hasreti de 5 maça çıktı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.